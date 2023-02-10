Dağçamur Offroad Derneği yardım kampanyası başlattı

DağçamurOffroad Derneği Türkiye’de deprem bölgelerinde mağdur olan vatandaşlar için gıda yardımı kampanyasıbaşlattı.
DağçamurOffroad Derneğinden yapılan açıklamada “Her bölgede yardımlarınızı ulaştıracak bir temsilcimiz hazırbeklemektedir. Lütfen ailemizin bütünlüğünü gösterelim ve bu kampanyaya duyarsız kalmayalım. Toplanan gıdalarpaketleyip tırlara verilecektir.” İfadeleri kullanıldı.
İSTENİLEN MALZEMELER
Konserve yiyecekler
Kuru gıda
Süt
Sıvı yağ
Poşet çay
Şeker
Çocuk maması
Veya para yardımıyla biz alışverişi yapabiliriz
İrtibat numaraları
Lefkoşa
05338440241 Erol Şanlıkol
Dikmen
05338749346 Emre Koşer
Güzelyurt
05488520112 Tuğkan Paşaoğlu
Değirmenlik-Mesarya
05338303454 Niyazi Cyprus
Lapta-Girne
0533 834 06 84 Yusuf Tosun
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