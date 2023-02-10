Dağçamur Offroad Derneği yardım kampanyası başlattı

Dağçamur Offroad Derneği, beş bölgede yardım toplamaya başladığını bildirerek, sosyal medya hesabından üyelerine çağrıda bulundu

DağçamurOffroad Derneği Türkiye’de deprem bölgelerinde mağdur olan vatandaşlar için gıda yardımı kampanyasıbaşlattı.

DağçamurOffroad Derneğinden yapılan açıklamada “Her bölgede yardımlarınızı ulaştıracak bir temsilcimiz hazırbeklemektedir. Lütfen ailemizin bütünlüğünü gösterelim ve bu kampanyaya duyarsız kalmayalım. Toplanan gıdalarpaketleyip tırlara verilecektir.” İfadeleri kullanıldı.

İSTENİLEN MALZEMELER

Konserve yiyecekler

Kuru gıda

Süt

Sıvı yağ

Poşet çay

Şeker

Çocuk maması

Veya para yardımıyla biz alışverişi yapabiliriz

İrtibat numaraları

Lefkoşa

05338440241 Erol Şanlıkol

Dikmen

05338749346 Emre Koşer

Güzelyurt

05488520112 Tuğkan Paşaoğlu

Değirmenlik-Mesarya

05338303454 Niyazi Cyprus

Lapta-Girne

0533 834 06 84 Yusuf Tosun

