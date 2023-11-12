Cumhuriyet Rallisi’ni Çocuk-Odun ikilisi kazandı

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde hayata geçirilen 4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi,11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapıldı. Yarışın en iyi derecesini elde eden Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi podyumun zirvesinde yer almayı başardı

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Kuzey Kıbrıs 1 Kuzey Kıbrıs 2 En İyi Derece 1 Mehmet Çocuk Hasan Odun SKoda Fabia R5 2 05:23.877 05:23.619 05:23.619 2 Turgut Yıldız Ömer Yıldız Can-Am Maverick R 05:32.471 05:32.782 05:32.471 3 Selen Bilgimer Çeçilya Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VI 1 05:45.591 05:39.911 05:39.911 4 Ahmet Özerdem Mehmet Çağla Can-Am Maverick R 05:44.464 05:41.953 05:41.953 5 Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV 1 05:57.970 05:44.382 05:44.382 6 Sami Doğan Ali Burhan Sevi Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:52.613 05:53.951 05:52.613 7 Zeki Demirdeş Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:35.586 05:57.867 05:57.867 8 Hakan Biricik Ahmet Biricik Subaru İmprerza 1 06:34.169 06:23.457 06:23.457 9 Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Grand Vitara T1 06:31.008 06:28.717 06:28.717 10 Sander Kahveciler Eser Sulo Tomcat T2 06:37.227 06:33.198 06:33.198 11 Umut Sular Niyazi Hayat Honda Civic 3 06:33.242 - 06:33.242 12 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T2 06:42.856 07:12.403 06:42.856

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde, ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde organize edilen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 4’üncüsü 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapıldı. Artık Geleneksel hale gelen Cumhuriyet Sprint Rallisi, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından Hamitköy bölgesinde organize edildi. KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde, Güven Sigorta, Sami Doğan Motors, CDM Kaporta, Topcu Kahvesi, Car&Cars, damalibayrak.net ve Biçentürk Restaurant’ın da katkılarıyla yapılan ralli Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılan seremoni ile başladı. Başlangıç bayrağını Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın kaldırdı. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Sanayi Bölgesi arkasında hazırlanan yaklaşık 7 kilometrelik etapta, yarışçılar biri deneme olmak üzere etabı üçer kez geçtiler.Toplamda 12 ekibin starrt aldığı yarışta günün en iyi derecesini, 5 dakika 23 saniye ile Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi elde etti. Skoda Fabia R5 ile ilk kez yarışa katılan ikilinin derecesi iki etapta da 5 dakika 23 saniye çıktı ve oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. Can-Am Maverick ile yarışa katılan Turgut Yıldız-Ömer Yıldız ikilisi ise 5 dakika 32 saniye ile ikinci oldu. Günün üçüncüsü Mitsubishi Lancer Evo 6 ile yarışan Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer ikilisi oldu. Mehmet Çocuk-Hasan Odun ikilisi ayrıca Sınıf 2 birincisi de oldular.Turgut Yıldız-Ömer Yıldız ikilisi ise Sınıf R birincisi oldular. Sınıf R ikincisi Ahmet Özerdem-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Sınıf 1 birincisi Selen Bilgimer-Çeçilya Bilgimer, Sınıf 1 ikincisi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer veSınıf 1 Üçüncüsü Hakan Biricik-Ahmet Biricik ikilisi oldu. Sınıf N birincisi Sami Doğan-Ali Burhan Sevi ikilisi, Sınıf N ikincisi ise Zeki Demirdeş-Kani Avkıran ikilisi oldu. Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı ikilisinin Sınıf T1 birincisi olduğu yarışta Sınıf 3 birincisi Umut Sular-Niyazi Hayat ikilisi oldu. Sınıf T2 birincisi Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi ve Sınıf T2 ikincisi Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu.Servis alanının da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde kurulduğu yarışta ödül töreni de aynı noktada yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Turizm ve Çevre Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Gizem Aktül, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, Yarış Komiseri Remzi Cengiz ve Bilgimer Rally Team Menejeri Derviş Ahmet Bilgimer takdim etti.