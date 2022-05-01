Chagla Car Care Sprint Rallisi’ni Bilgimerler kazandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı geçtiğimiz Cumartesi günü yapıldı. Lefkoşa’ da gerçekleştirilen ve Chagla Car Care’ın ev sahipliği yaptığı yarışı, baba-kız yarışan Sadık-Buse Bilgimer ikilisi kazandı

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 3 Team EVO RT SadıkBilgimer BuseBilgimer Mitsubishi Lancer Evo IV 1 05:53.374 2 10 Drift NEU RT HalilMulla Mehmet Çağla Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:53.904 3 1 Goodyear RT ÇağkanBozalanlar HasanOdun Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:58.412 4 7 Kıbrıs Online RT Mehmet Kamiloğlu AhmetÖzerdem Mitsubishi Lancer Evo X R4 2 06:00.041 5 9 Karaoğlan RT Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:02.465 6 4 Kıbrıs Online RT BarışKalfaoğlu ÖmerTopçu Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:03.980 7 5 Kıbrıs Online RT Mehmet Çocuk AhmetBuzlukçuoğlu Mitsubishi Lancer Evo X N 06:08.767 8 6 Goodyear RT OktayÇocuk HüseyinÇocuk Mitsubishi Lancer Evo IX N 06:10.819 9 2 EdimMacila Ayşe AlptürkMacila Canam Maverick X3 R 06:11.539 10 8 Goodyear RT KerimHacımevlüt RasimÇetinkaya Mitsubishi Lancer Evo VI 1 06:32.609 11 14 MahmutBozalanlar Mustafa Bektaş Canam Maverick X3 R 06:42.346 12 12 Mustafa Yarkıner TimuçinBoğa Mitsubishi Lancer Evo VI 1 06:43.663 13 15 Karaduman RT ÖzhanKaraduman SerdarKumru Fiat Palio 3 06:55.785 14 16 MahmutÖzer Ali Burhan Ford Focus 3 07:08.450 15 18 Karaoğlan RT ŞerefKaraoğlan SerhatKaraoğlan Tomcat T2 07:13.115 16 17 Karaduman RT Osman Pozan BirdalCihangir Peugeot 206 Gti 3 07:23.781

Basel Holding’in ana sponsorluğunda bu sezon Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), Ralli ve Sprint şampiyonalarının ikinci yarışını geçtiğimiz Cumartesi günü, Lefkoşa Hamitköy’de gerçekleştirdi.Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele ve Aveon Sigorta’nın katkıları ile gerçekleştirilen 2022 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışında 16 ekip start aldı. Yarış, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Chagla Car Care önünde yapılan seremoni ile başlayıp,Dikmen-Hamitköy arasında, orman yollarda hazırlanan 7 kilometrelik etabın 3 kez geçilmesinin ardından Chagla Car Care’de yapılan ödül töreni ile son buldu. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, kurumun kurucu üyelerinden Ahmet Kişmir anısına bu sezon yapılacak olan Ahmet Kişmir Ralli Kupasına da 0.7 katsayı üzerinden puan veren yarış, Sprint şampiyonasına 1 katsayı üzerinden, ralli şampiyonasına ise 0.5 katsayı üzerinden puan verdi. Kazananı yaklaşık 0.6 saniyenin belirlediği çekişmeli yarışı, baba-kız yarışan ekip, Tam EVO RT’den, Sadık-Buse Bilgimer ikilisi kazandı. 5 dakika 53.374 saniyelik dereceyle zafere ulaşan Bilgimerleri, Drift NEU Racing Team’den Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi takip etti. Mulla-Çağla ikilisi 5 dakika 53.904 saniyelik derece elde etti. Üçüncü olarak podyumu tamamlayan ekip ise, Goodyear Racing Team’den Çağkan Bozanalar-Hasan Odun ikilisi oldu. Bu üçlü aynı zamanda Ahmet Kişmir Ralli Kupası’nın da ilk üçünü oluşturdu. Genel klasmanın yanısıra 6 sınıfta da mücadeleler yaşandı. Sadık ve Buse Bilgimer Sınıf 1’de de ilk sırada yer aldı. Sınıfın ikincisi Goodyear Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi olurken, Mustafa Yarkıner-Timuçin Boğa ikilisi üçüncü oldu. Sınıf N’de Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi ilk sırada yer almayı başardı. İkinci Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi olurken, Karaoğlan Rally Team’den Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi üçüncü oldu. Sınıf 2’de birincilik kupası, Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Özerdem ikilisinin oldu. UTV araçların yarıştığı Sınıf R’de Edim Macila-Ayşe Alptürk Macila ikilisi birinci olmayı başardı. Mahmut Bozalanlar-Mustafa Bektaş ikilisi ise ikinci oldu. Sınıf 3’te de çekişme yaşandı. Birinci Karaduman Rally Team’den Özhan Karaduman-Serdar Kumru ikilisi olurken, Mahmut Özer-Ali Burhan ikilisi ikinci ve Karaduman Rally Team’den Osman Pozan-Birdal Cihangir ikilisi üçüncü oldu. Sınıf T2’de ilk kez babasının yerine şöför koltuğuna geçen Şeref Karaoğlan, babası Serhat Karaoğlan’ın co-pilotluğunda birincilik kupasını aldı. Yarış sonunda yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Chagla Car Care ailesi, KKTOK Yönetim Kurulu üyeleri ve organizasyon komitesi takdim etti.