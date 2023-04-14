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Alman araç meraklıları festivalde buluşuyor

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Alman araç meraklıları festivalde buluşuyor
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Necati Külahlılar
Ülkemizde Almanya üretimi araçların sahipleri ilk kez bir festival ortamında bir araya geliyor.
Yaşama Sporla Bağlan Derneği’nin organize ettiği İlk Germany Bahar Festivali 16 Nisan Pazar günü ZetKarting tesislerinde yapılıyor.
Tüm Alman markaları meraklıları için bir günlük gösteri olarak gerçekleşecek etkinliğe tüm halk davet edildi.
 
 
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