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Alkın Kuni bir ilki başardı

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CEMSA'da 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenen time attack yarışına Co-pilot Ali İnalöz eşliğinde yarışan bedensel engelli Alkın Kuni, otomatik vites Suzuki Swift sport aracıyla tek eliyle girdiği yarışta "yarışın kahramanı" ödülünü aldı

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Alkın Kuni bir ilki başardı
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Necati Külahlılar
CEMSA'da 28 ekim cumartesi düzenlenen time attack yarışına ilk kez katılan bedensel engelli Alkın Kuni parkuru 2 dakika 13 saniye süreyle tamamlamayı başardı ve "yarışın kahramanı" ödülünü kazanarak kupasını kaldırdı. Doğuştan sol kolu çalışmayan Alkın Kuni bir ilki başarmanın gururunu yaşadı ve yaşattı.

Co-pilot Ali İnalöz eşliğinde yarışan Alkın Kuni, otomatik vites Suzuki Swift sport aracıyla tek eliyle girdiği yarışta "yarışın kahramanı" ödülünü aldı ve tüm eleştirilere rağmen yarışa katıldığını belitti. Umudunu kırmaya çalışanlar olsa da inancını kaybetmediğini ve önemli olanın kazanmak olmadığını ifade eden Kuni, her zaman aktif hayatın içinde olunması gerektiğini vurguladı.
 
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