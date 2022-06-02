7.YDÜ Klasik Otomobil Rallisi yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun dördüncü etkinliği olan “7. YDÜ Klasik Otomobil Rallisi” Yakın Doğu Üniversitesi’nin 36.’yıl etkinlikleri kapsamında, 5 Haziran Pazar günü yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği ve ikinci rallisi olan “7.Yakın Doğu Üniversitesi Klasik Otomobil Rallisi”, 5 Haziran Pazar günü yapılıyor. Artık geleneksel hale gelen ve bu yıl yedinci kez yapılacak rallide klasik severleri eğlenceli bir parkur bekliyor. Ralli, 5 Haziran Pazar sabahı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Günsel Otomobil Fabrikası önünden saat 10.30’da başlayacak.

TÜM KATILIMCILARA ÜCRETSİZ CHECK-UP HEDİYE EDİLECEK

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araba Müzesi, Near East Bank, Pakduş, KKTC Telsim, Güven Sigorta, CapitalRadio ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla yapılacak rallide ekipler ülkemizin batısına doğru yola çıkacaklar. 3 Sabit Hız Testi’nin (SHT) geçileceği rallide ekipler toplam 115 kilometre mücadele edecekler ve takribi 13.30’da ilk aracın Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araba Müzesi’ne ulaşmasıyla yarışın finişi yapılacak. Finişte izaz ikramda bulunulacak fakat sonuçlar açıklanmayacak. Geleneksel hale geldiği şekilde sonuçlar 6 Haziran Pazartesi akşamı Kıbrıs Araba Müzesi’nde saat 19.00’da açıklanacak ve 19.30’da yapılacak ödül töreni ile dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. YDÜ Hastanesi ayrıca tüm katılımcılara ücretsiz Check-Up hediye edecek.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Dernek üyelerine 2,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları devam ediyor. Son başvuru, 3 Haziran 2022 Cuma, saat 17.00 olarak belirlenirken kayıt ve detaylı bilgi için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.

