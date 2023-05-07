5.Ahmet Altındağlı Offroad Yarışı ertelendi

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ve Dağ-Çamur Offroad Derneği (DAÇOFF) ile ortaklaşa hazırladığı sezonun açılış yarışı, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Ahmet Altındağlı anısına Akdağ bölgesinde yapılması planlanan yarış önümüzdeki hafta sonuna ertelendi

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD), Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ve Dağ-Çamur Offroad Derneği’nin (DAÇOFF)ortak olarak organize ettikleri “5.Ahmet Altndağlı Anı Offroad Yarışı ve Offroad Oyunları” ülkemizi etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle ertelendi. 7 Mayıs 2023 Pazar günü, Akdağ bölgesinde hazırlanan etapta yapılması planlanan “Sprint” formatındaki yarış, etabın güvenliğinin alınamayacak olması ve yarış saatlerinde bölgede yine yağmur beklenmesi nedeniyle ertelendi.



13 Mayıs Cumartesi öğlen yapılacak

Başbakanlık, Spor Dairesi ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yanı sıra Nesdersan.com, Baştaşlar Construction, Güven Sigorta, R.Güleç Garaj & Recovery, Taşmar Market, Karaoğlan Oto Servis, Güleryüz Garaj, Galif Meyhanesi, Çepik Kardeşler, Sonay Construction, Dünya Oto ve GL Homes & Gardens’ın da katkılarıyla yapılacak olan yarışa 14 ekip kayıt yaptırmıştı. Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre yarış 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü 13.00’te başlayacak.

