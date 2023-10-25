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4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi hazırlıkları başladı

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Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü (KKRKD) tarafından organize edilen ve KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde yapılacak olan 4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi hazırlıkları başladı

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4.Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi hazırlıkları başladı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş yıl dönümünde, ‘’Cumhuriyet Şöleni’’ etkinlikleri çerçevesinde organize edilen “Cumhuriyet Sprint Rallisi’nin 4’üncüsü 11 Kasım 2023 Cumartesi günü yapılıyor. Artık Geleneksel hale gelen Cumhuriyet Sprint Rallisi, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü tarafından organize ediliyor. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu civarında hazırlanacak olan etapta yapılacak yarış KKTC Gençlik Dairesi himayelerinde, Güven Sigorta ve Biçentürk Restaurant’ın da katkılarıyla yapılacak. Cumhuriyet Şöleni etkinlikleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Karting Derneği ile iş birliği içerisinde Cumhuriyet Karting Kupası yarışının da yapılacağı açıklandı. Yarışların detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı duyuruldu.
 
 
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