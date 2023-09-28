20 sürücü Kantara’ya tırmanacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın üçüncü yarışına 20 sürücü kayıt yaptırarak, Kantara’da en iyi zamanı yapmaya çalışacak

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası uzun zaman sonra tekrardan kullanılacak olan Kaplıca - Kantara yolunda 1 Ekim Pazar 12:00’da gerçekleşecek üçüncü yarış ile devam edecek.

4 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken,geçtiğimiz sezon Şampiyonu MethoidisArygorou, Tırmanma Şampiyonasında bir çok kez Şampiyon olan Deniz Denner ve Doğa Koyuncu katılıyor. Yine daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu,Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu ve Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışının galibi LoucasChristoforou, E4 Kategörisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, son Ralli Şampiyonu Halil Mulla'nın da içinde bulunduğu 20 sürücü Kantara’da en iyi zamanı yapmaya çalışacaklar.

Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek,AvenueDereboyu,Eurol,Near East Bank,Limon,Gopro,Genpower,Aveon Sigorta,Polaris ve RinataParts katkıları ile de yapılacak yarış 1 Ekim Pazar saat 12.00 da start alacak.

