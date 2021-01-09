Ralliciler antrenman yaptılar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) faaliyetlerini Mart ayına kadar askıya alması, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün (KKRK) ise henüz 2021 yılı faaliyet takvimini açıklamaması sonrasında ralliciler antrenman yaparak, form tutmaya çalışıyorlar.
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü dün Hamitköy bölgesinde antrenman düzenlerken, antrenmana katılan ralliciler hem özlemlerini giderdiler hem de uzun süre sonra yarış arabalarını deneme şansı buldular.
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