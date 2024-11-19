Lefkoşa Abdullah Parla Sokak’ta dün sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, bisikletiyle dikkatsizce kaldırımdan caddeye inmeye çalışırken kazaya neden olan 69 yaşındaki Hasan Erhan yaralandı.
Kaza, Erhan’ın, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapması ve o esnada 44 yaşındaki Mehmet Özsezer yönetimindeki TBN 780 plakalı otobüsle çarpışması sonucu meydana geldi.
Bisiklet sürücüsü Erhan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.