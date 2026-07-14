Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından her yıl düzenlenen ve İngiltere menşeli olan, hukukçular ile hukuk alanında çalışan tercümanlara yönelik TOLES (Test of Legal English Skills) sınavı, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Sınava toplam 26 aday katılırken, katılımcılar arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Türkiye’den iki ve Rusya’dan bir avukat da yer aldı.

DAÜ, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın TOLES Alanındaki İlk Tescilli Sınav Merkezi

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin TOLES alanındaki ilk tescilli sınav merkezi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2012 yılından bu yana TOLES eğitim programları ve sınavlarının uygulanmasında profesyonel ve istikrarlı hizmet sunmaya devam ediyor. Sınava katılan adayların sonuçlarının 6 ila 8 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler Ne Dedi?

Ata İŞSEVER – DAÜ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Ata İşsever, TOLES sınavına ilişkin değerlendirmesinde, hukuk eğitimi sürecinde aldığı TOLES eğitiminin özellikle yabancı sözleşmeleri ve kanunları anlamada kendisine önemli katkılar sağladığını belirterek, uluslararası hukuk metinlerini daha rahat analiz edebildiğini vurguladı. Mezuniyet sonrası yurt dışında kariyer hedeflediğini dile getiren İşsever, TOLES sertifikasının hukuk İngilizcesini ölçmesi bakımından IELTS ve TOEFL gibi genel İngilizce sınavlarından ayrıldığını ve bu yönüyle kendisi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Programın yalnızca hukuki İngilizceyi değil, genel İngilizce seviyesini de geliştirdiğini belirten İşsever, aynı zamanda farklı hukuk sistemlerini tanıma ve yabancı müvekkillerle etkili iletişim kurma becerisi kazandırdığını söyledi. DAÜ’deki eğitim hayatına da değinen İşsever, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin mesleki gelişiminde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Ceren KESKİN - DAÜ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Ceren Keskin, TOLES sınavına ilişkin değerlendirmesinde, DAÜ bünyesinde sunulan TOLES eğitiminin hukuk İngilizcesini geliştirmede önemli katkılar sağladığını belirterek, özellikle uluslararası hukuk metinlerini ve karşılaştığı yabancı ifadeleri daha iyi anlayabildiğini vurguladı. TOLES sertifikasının meslek hayatında kendisini öne çıkaracak önemli bir avantaj sunduğunu dile getiren Keskin, bu sertifikanın süresiz geçerliliğe sahip olmasının da ayrı bir değer taşıdığını ifade etti. Günümüzde genel İngilizce bilgisinin artık temel bir gereklilik haline geldiğini belirten Keskin, hukuk İngilizcesinin ise mesleki anlamda fark yarattığını söyledi. TOLES programını hukuk öğrencilerine tavsiye eden Keskin, programın öğretici ve geliştirici yönünün yanı sıra farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirtti. DAÜ’deki eğitim hayatına da değinen Keskin, akademik kadronun donanımı ve sunulan eğitimin kalitesini vurgulayarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin güçlü bir eğitim ortamı sunduğunu ifade etti.

Erdinç ADANALI - DAÜ Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi

Erdinç Adanalı, TOLES sınavına ilişkin değerlendirmesinde, DAÜ bünyesinde aldığı TOLES eğitiminin hukuk İngilizcesi alanındaki bilgisini geliştirdiğini belirterek, özellikle hukuki metinleri ve sözleşmeleri anlama konusunda önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı. TOLES sınavına girme amacının, hukuki İngilizce yeterliliğini uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika ile belgelemek olduğunu dile getiren Adanalı, Kuzey Kıbrıs’ta avukatlık yapmayı hedeflediğini ve bu tür bir belgenin İngiliz hukukuna dayalı sistem içerisinde kendisine avantaj sağlayacağını ifade etti. İngilizcenin yalnızca mesleki değil, hayatın her alanında önemli bir gereklilik olduğuna dikkat çeken Adanalı, TOLES gibi uluslararası geçerliliği bulunan programların hukuk öğrencileri için büyük fırsat sunduğunu belirterek bu programı diğer öğrencilere de tavsiye etti.

Zerin AVCIN – DAÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Zerin Avcın, TOLES sınavına ilişkin değerlendirmesinde, TOLES eğitiminin gündelik İngilizce bilgisinin ötesine geçerek mesleki gelişime önemli katkı sağladığını belirterek, bu eğitim sayesinde özellikle hukuki metinleri anlama ve yorumlama konusunda kendisini geliştirdiğini vurguladı. Program sayesinde İngiliz hukuk sistemi hakkında da bilgi sahibi olduğunu dile getiren Avcın, iki dönem boyunca aldığı eğitimi uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifika ile taçlandırmak amacıyla sınava girdiğini ifade etti. Gelecekte hukuk büroları, uluslararası şirketler ve profesyonel çeviri ofislerinde hukuki çevirmen olarak çalışmayı hedeflediğini belirten Avcın, TOLES sertifikasının kariyerine önemli katkı sağlayacağına inandığını söyledi. TOLES programının yalnızca hukuki terimleri öğretmekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası hukuk alanında kullanılan İngilizceyi doğru anlama ve kullanma becerisi kazandırdığını belirten Avcın, bu nedenle programı ilgili tüm öğrencilere tavsiye etti. DAÜ’de geçirdiği dört yıllık eğitim sürecinden memnun olduğunu ifade eden Avcın, akademik kadro ve edindiği sosyal çevrenin kendisini mesleğe hazırlamada önemli rol oynadığını dile getirdi.