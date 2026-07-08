Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festival kapsamında Oytun Ersan ve Blue Deja Vu Band dün akşam konser verdi. Konser, Othello Kalesi’nde yer aldı.

-Festivalde yarın “Atreuslar’ın Yalnızlığı” sahnelenecek

Festival programı kapsamında yarın “Atreuslar’ın Yalnızlığı” adlı oyun saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Yönetmenliğini Achilleas Grammatikopoulos’un üstlendiği oyun, “Sessizlikten Sonra… Atreus Hanedanı’ndan Tanıklıklar” alt başlığıyla izleyici karşısına çıkacak.

Kıbrıs’ın iki toplumundan sanatçıların yer aldığı iki dilli yapım, Türkçe ve Yunanca olarak sahnelenecek.

“Atreuslar’ın Yalnızlığı” oyununun biletleri Kıbrıs Biletim, Gişe Kıbrıs ve Tixcy üzerinden temin edilebileceği gibi, etkinlik akşamı etkinlik alanındaki gişeden de satın alınabilecek.