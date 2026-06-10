Turizm Planlama Dairesi’nin verilerine göre yılın ilk dört ayında turistik konaklama tesislerinin ortalama doluluk oranı son üç yılın, Nisan ayı doluluk oranı ise son dört yılın gerisinde kaldı.

Açıklanan ön tahminler, Ocak-Nisan döneminde otellerin ortalama doluluk oranının yüzde 30.2 düzeyinde gerçekleştiğini gösteriyor.

2025 yılının aynı dönemde ortalama doluluk yüzde 32; 2024’te ise yüzde 34.7 seviyesinde saptanmıştı. İki yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 12.7; geçen yıla göre ise yüzde 5.3 oranındaki düşüşler, sektörde işlerin iyi yönde gitmediğini ortaya koyuyor.

Turistik konaklama tesislerinin dört aylık ortalama doluluk oranları 2017’de 46.5’lik rakamla tüm zamanların en yüksek noktasına ulaşırken, 2018’de yüzde 44.05; 2019’da yüzde 36.3 seviyesinde hesaplanmıştı. Bu üç yıl, sektörün altın yılları olarak kayıtlara geçmişti.

2017 öncesinde doluluklar 2016’da 32.7 oranında; 2015’te 35.8 oranında; 2014’te de 30.7 oranında olurken, 2020’de %19.8; 2021’de %4.5; 2022’de %23.1 ve 2023 yılında da yüzde 29.8 seviyeleri izlenmişti.

Nisan ayı doluluk oranı ise yüzde 34.1 ile son dört yılın en kötüsü oldu. Nisan ayları itibarıyla ortalama doluluklar 2023’te yüzde 36.7; 2024’te yüzde 38.2; 2025’te ise yüzde 38.1 oranında gerçekleşmişti.

Bakanlığın açıkladığı veriler; turizmde 2020 yılı öncesinde yaşanan yüksek rakamların pandemi döneminde dibe vurduğunu, 2024 yılındaki hafif toparlanmanın son iki yıldır yerini yine düşüşe bıraktığını gösteriyor.

Bu yılın ilk dört ayındaki rakamları değerlendiren turizmciler, Ortadoğu’daki savaşın etkilerinin açıkça görüldüğünü vurgularken, 2026 yılını da sıkıntılar içerisinde geçireceklerine işaret ediyor.

Otellerin ortalama doluluk oranları 2025 yılını yüzde 45.9 oranıyla kapatırken, 2024’ün yüzde 43.6 ve 2023’ün yüzde 44.4’lük rakamını aşmıştı.