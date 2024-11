ABD'nin New York şehrinde, bir otelde bulduğu yasal boşluktan yararlanarak 5 yıl boyunca ücret ödemeden konaklayan ve otelin sahibi olduğunu iddia eden Mickey Barreto'nun davasında yeni karar çıktı.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, 2018 yılında New Yorker Oteli'nde bir gece konaklamak için ödediği 200 dolarlık ücretin ardından, New York'taki kira yasasındaki bir boşluğu fark eden Barreto, odanın "tam zamanlı sakini" olduğunu iddia ederek ücret ödemeden yaşamaya devam etti.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in açıklamasına göre, 49 yaşındaki Barreto'nun akıl sağlığı sorunları ve madde bağımlılığı yargılamaların ciddiyetini kavramasını engelledi. Hakim Cori Weston, Barreto'nun yargılanmaya elverişli bulunmadığını belirterek, uygun bir psikolojik tedavi merkezine yerleşmesi için 13 Kasım’a kadar süre verdi.

Uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddiaları reddeden Barreto, savcıların yeterli kanıtı olmadığını ve bu nedenle kendisini hastaneye yatırmak istediklerini öne sürdü. “Bu durumun daha iyi olup olmadığını sorarsanız, bir yandan öyle. Suçlu değil, deli olarak muamele görüyorum,” diye konuştu.

KENDİSİNİ 2565 NUMARALI ODANIN SAHİBİ İLAN ETTİ

2018 yılında 200 dolar ödeyerek New Yorker Oteli'nin 2565 numaralı odasında bir gece kalan Barreto, kira yasasındaki bir boşluğu kullanarak odanın sürekli sakini olduğunu iddia etmişti. 2019 yılında ise otelin tapusunun kendisine ait olduğunu öne süren Barreto, oteldeki restoran sahibine kira ödemelerinin kaldığı odaya yapılmasını ve otelin banka hesaplarının kendi üzerine devredilmesini talep etmişti.

Otel avukatları, Barreto'nun bu eylemleri üzerine hukuk ve iskan mahkemelerine başvurarak onu otelden çıkarmaya çalışsa da, yasal bir çözüm sağlanamamıştı. Şubat ayında dolandırıcılık ve mahkeme kararlarına uymamak gibi 24 suçlamayla itham edilen Barreto, otelin Kuzey Kore’deki bir kiliseye ait olduğunu ve para akışının ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini iddia ederek kendini savundu. Şubatta tutuklanan Barreto, pasaportuna el konulduktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Bu ilginç olayda, Barreto'nun akıl sağlığı sorunları nedeniyle yargılanamaması, hukuki sürecin durmasına yol açtı.