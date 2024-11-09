ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 43 maymunun araştırma laboratuvarından kaçması büyük panik yarattı.

Bakıcının kapıyı açık bırakmasının ardından, tıbbi deneyler için kullanılan maymunlar kaçarak kayıplara karıştı. Lowcountry kasabası yetkilileri maymunları bulmak için arama başlattı.

Yetkililer bölge halkına kapı ve pencerelerini sıkı sıkı kapatma ve maymun görürlerse hemen polise haber verme çağrısı yaptı.

Kaçan maymunların ortalama 3 kilo ağırlığında genç ve dişi olduğu bildirildi. Maymunları termal kameralarla arayan yetkililer, halka "Hiçbir koşulda onlara yaklaşmayın" uyarısında bulundu.

Laboratuvardan yapılan açıklamada "maymunların hastalık taşıyamayacak kadar genç" olduğu savunuldu.

Araştırma görevlileri de ormanlık alana kaçtığı düşünülen maymunların geri dönmesini umduklarını ifade etti.

Olay, 1995 yapımı ünlü 12 Maymun filmini akıllara getirdi. Filmde dünya nüfusunun büyük bölümünün ölümüne yol açan bir virüsten kaçan insanların yer altında koloniler kurarak yaşaması anlatılıyor.