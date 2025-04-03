İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a gitti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.

Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.

- UCM'ye taraf ülkeler tutuklamakla yükümlü

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

UCM'nin kararını "saçma" olarak nitelendiren Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya "tutuklanmama garantisi" vererek, kendisini ziyarette bulunması için ülkesine davet etmişti.