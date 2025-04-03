Başbakan Robert Fico liderliğindeki hükümet, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki tahmini 1.300 boz ayının 350’sinin öldürüleceğini duyurdu. Kararın, artan ayı saldırıları nedeniyle halkın güvenliği için alındığı belirtildi.

Başbakan Fico, “İnsanların ormana girmekten korktuğu bir ülkede yaşayamayız.” dedi.

Bu kapsamda, ayıların vurulmasına izin veren özel olağanüstü hal kararı genişletilerek Slovakya'nın 79 bölgesinden 55’ine yayıldı. Bu da ülkenin büyük bölümünün uygulama kapsamına girdiği anlamına geliyor.

Başkent Bratislava’daki hükümet, daha önce de ayıların insan yerleşimlerine yaklaşması durumunda öldürülmesine izin veren yasal düzenlemeleri gevşetmişti. 2024 yılı sonuna kadar 93 ayının öldürüldüğü bildirildi.

Ancak yeni avlanma planı, çevrecilerden sert tepki aldı. Kararın uluslararası yükümlülüklere aykırı olduğunu belirten uzmanlar, uygulamanın yasa dışı olabileceğini öne sürdü.

Muhalefetteki İlerici Slovakya Partisi’nden Avrupa Parlamentosu Üyesi ve ekolojist Michal Wiezek, “Bu tamamen saçmalık.” diyerek hükümeti eleştirdi.

Wiezek, Çevre Bakanlığı’nın şimdiye kadar gerçekleştirilen avlanmalara rağmen ayı saldırılarını önleyemediğini belirterek, "Başarısızlıklarını örtbas etmek için şimdi daha fazla ayıyı öldürme kararı aldılar." ifadelerini kullandı.

Wiezek, her yıl binlerce ayı ile insan karşılaşmasının herhangi bir olay yaşanmadan geçtiğini belirterek Avrupa Komisyonu’nun devreye girmesini umduğunu söyledi.