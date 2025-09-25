Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu 14. Olağan genel kurulu, Merkez Lefkoşa konferans salonun da gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen olağan genel kurulda önceden de açıklanan gündem maddeleri takip edilerek öncelikle divan oluşturuldu. Divan başkanlığına önerilen Turgut Çalıcı, divan sekreterliklerine önerilen Gürcan Kızıler ile Cemal Kozansoy, genel kurula katılan kulüpler tarafından oy birliği ile seçildi.

Genel kurulda faaliyet raporu başkan Osman Cenkciler tarafından okunarak oy çokluğu ile onay aldı. Ardından mali raporun okunup aklanması için kürsüye gelen federasyon mali sekreteri Ahmet Güneş, mali raporu genel kurula katılan kulüp temsilcilerine okumasın ardından, onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddesine göre yapılacak olan başkanlık seçimin de, daha önceden de gazete ilanı ile duyurulan tarihe ve saate kadar tek liste ile başvuru yapan Osman Cenkciler olduğundan dolayı, divan başkanı Turgut Çalıcı genel kurulun açık şekil de onayına sundu ve oy birliği ile Osman Cenkciler ve ekibi seçilmiş oldu.

Buna göre başkan Osman Cenkciler. Yönetim kurulu; Turgut Çalıcı, Ahmet Güneş, Hakan Oruz, Nevzat Dalyan, Orçun Bayram, Ercüment Erment, Hüseyin Özkızan, Naim Uzunoğluları, Ahmet Evliya olurken. Yedek üyeler; Cemal Göçmen Gezdigeldi, Tonguz Çakmak ve Gökhan Özdurak oldu. Disiplin kurulu; Av. Eda Aşan, Yılmaz Hacıoğluları, Mustafa Ağa, Sami Günözger, Ahmet İnkaya, Mustafa Dereboylu. Denetleme kurulu; Uğur Barani, Hakan Boral, Cemal Direkçi oldu. Dilek ve temenniler de söz alan Gönyeli Darts Birliği Asbaşkanı Fatma Behlül federasyonun daha çok ileriye gidebilmesi adına gerek yurt dışı faaliyetlerinin tekrardan başlaması, gerekse alt yapıya yönelik antrenörlük sistemine geçilmesini kaydetti. Ardından Gönyeli Darts Birliği başkanı Mustafa Behlül söz alarak, ülkede darts sporunun daha ileriye gidebilmesi için gerek okullar ile temasa geçilmesi, gerekse akademi kurulması veya bu tip faaliyetlerin birlikler tarafından tüm bölgelere yayılması gerektiğini söylerken, federasyonun, birliklerle, kulüplerle daha çok iletişim halinde olunması gerektiğini kaydetti. Söz alan Güzelyurt Darts Birliği başkanı Gürcan Kızıler, birliklerin ve derneklerin organize ettiği, organizasyonlara daha çok ilgi gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Kızıler’in ardından söz alan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu kurucu başkanı Uğur Barani, ülkede darts sporunun konuşuluyor olması güzel olmakla birlikte, daha ileriye gide bilmesi için yurt dışı temaslarının tekrardan başlaması gerektiğini kaydetti.