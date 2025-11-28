Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 14. haftada Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde derbi hazırlıklarına devam etti.
Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, sakatlığı sonrası ilk kez antrenmana çıktı. Galatasaray derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.
GALATASARAY'DAN SAĞLIK RAPORU
Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında fizyoterapist ve atletik performans uzmanı eşliğinde sahada özel bir program dahilinde çalıştı.
Yunus Akgün salon ve sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Mario Lemina tedavilerinin ardından bireysel çalışmalarına başladı. Singo ve Jakobs günü tedaviyle geçirdi.