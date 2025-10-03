Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy’ün sahası olan Esat Erdoğmuş Stadı’nın zeminini yenileme çalışmaları sürerken, çim zemin kendini göstermeye başladı.
Sait Yalızat başkanlığındaki yönetimin yanı sıra kulübün eski başkanı Evren Mannaş’ın yakından ilgilendiği zemin yenileme çalışmaları Spor Dairesi’nin katkılarıyla hız kazandı.
Spor Dairesi’nin girişimleri ile katkılarının yanı sıra, saha sorumluları Cengiz Saner ve Orkun Saner’in emekleri sonrasında Esat Erdoğmuş Stadı’nın kısa süre içerisinde futbola elverişli hale gelmesi hedefleniyor.