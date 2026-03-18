Ortaköy’de, Y.U’nun tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan H.Ö. dün tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, H.Ö.’nün (E-36) üzerinde yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 18 bin 330 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından geçen Pazar günü devriye sırasında şüpheli görülen Y.U.’nun (E-20) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda bir miktar sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve söz konusu şahıs tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan H.Ö., dün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.