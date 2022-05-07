Yakın Doğu’dan dört ayrı kategoride burs imkanı

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” 4 Haziran 2022’de yapılacak. Öğrencilerin başarılarını teşvik etmek amacı ile Dr. Suat Günsel Tam Eğitim Bursu, Dr. Suat Günsel Yarım Eğitim Bursu, Dr. Suat Günsel Çeyrek Eğitim Bursu ve Dr. Suat Günsel Bursu verilecek







Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin Dr. Suat Günsel Bursu ile tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu imkanları sunacağı Burs Sıralama ve Giriş Sınavı 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 09.00’da yapılacak. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınav sonucunda öğrenciler, dört ayrı kategoride burs imkanı ve kayıt hakkı kazanacak.

İki oturumdan oluşacak olan sınavda; 27 Matematik, 10 Fen Bilgisi ve 9 Sosyal Bilgiler sorusu, ikinci oturumda ise 27 Türkçe, 27 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru sorulacak. Sorular, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açıkladığı KGS 2 sınavının konularını kapsayacak.

DÖRT AYRI KATEGORİDE BURS İMKANI!

Yakın Doğu Koleji 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı’na katılan öğrenciler, puan ve sıralama sistemine göre 4 ayrı kategoride burs hakkı kazanacak.

Öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve destek vermek amacı ile Dr. Suat Günsel Tam Eğitim Bursu, Dr. Suat Günsel Yarım Eğitim Bursu, Dr. Suat Günsel Çeyrek Eğitim Bursu ve Dr. Suat Günsel Bursu verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 3 HAZİRAN CUMA

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji için yapılacak Burs Sıralama ve Giriş Sınavı için 3 Haziran Cuma günü saat 16.00’ya kadar başvurular alınacak. Başvurular, online ya da yüz yüze olarak iki şekilde yapılabiliyor. Sınav ve kolejler hakkında Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) için (0392) 6802090, Dr. Suat Günsel Girne Koleji için 0548 851 65 11 ve Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi için 0548 829 93 38 numaralı telefonlardan bilgi almak mümkün.

SOSYAL VE AKADEMİK BECERİLERİ GELİŞTİREN NİTELİKLİ KAMPÜSLER…

Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirecek şekilde düzenlenen ve her biri kendi kampüsünde eğitime devam eden Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’inde kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise birimlerinde eğitim veriliyor. Yabancı dil eğitimine temelden başlanan kolejlerde Cambridge University Press iş birliği ile “çift dilli”eğitim yürütülüyor. Nitelikli dil eğitimi ve akademik birikimin yanında spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ile öğrenciler nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katıldıkları etkinliklerle sosyalleşmeyi öğreniyor.

DOÇ. DR. MURAT TÜZÜNKAN: “BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRMEYİ VE YAKIN DOĞULULUK KÜLTÜRÜYLE YENİ NESİLLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ.”

“Deneyimli akademik kadromuzdan güç alarak, fiziksel güvenlikli okul ortamımızda, sosyal ve kültürel imkanları paylaşacağımız yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz” diyen Yakın Doğu İlköğretim ve Ortaöğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Her yıl düzenlediğimiz Bursluluk ve Giriş Sınavları ile okullarımızda okumak isteyen öğrencilerimizin eğitimine destek vermeyi, başarıyı ödüllendirmeyi ve Yakın Doğululuk kültürüyle yeni nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

