Ortaöğretimde ilk ders zili bugün çaldı

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı bugün başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ortaöğretimde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İskele EVKAF Türk Maarif Koleji ve Bekirpaşa Lisesi’ni ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İskele EVKAF TMK öğrencilerine ve öğretmenlerine hitap eden Çavuşoğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek adına gayret gösterdiklerini belirten Çavuşoğlu, Bekirpaşa Lisesi’nde 25 öğrenci ile başlatılan kolej sınıfının, zaman içerisinde ayrı bir okula dönüştüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, ilk aşamada 25, daha sonra 50, şimdi ise yılda 75 öğrenci kabul eden okulun üst kısmını da tamamlayarak, bu rakamı yılda 100 öğrenciye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Okullara 92 adet prefabrik derslik yapıldığını, bunun geçici bir çözüm olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, iki yıl içerisinde kalıcı bir çözüme ulaşmak için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Çavuşoğlu, öğrencilerden uluslararası sınavlarda yüksek başarılara ulaşmalarını beklediklerini dile getirerek, “Bu ülkeyi daha aydınlık seviyelere sizler ulaştıracaksınız” dedi.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından sınıfları ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.



İskele Bekirpaşa Lisesi ziyareti



Bakan Çavuşoğlu daha sonra İskele Bekirpaşa Lisesi’ni de ziyaret ederek, öğretmenler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İskele’de Türkçe bilmeyen öğrenci ve kalabalık sınıf sorununun bilincinde olduklarını ve sorunları çözüme kavuşturmak adına yapılan çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Sorunları çözmek için bir süreden beri Bakanlık olarak çalışmaktayız ve son kararları vermek üzereyiz. Kanaatimce bu yıl bu sorunlar yavaş yavaş azalacak çünkü çok ciddi bariyerler ve filtreler koyacağız.” dedi.

İskele’de kalabalık sınıfların oluşturduğu sıkıntılara da değinen Çavuşoğlu, bu yıl içerisinde İskele’ye bir ortaokul kazandırmayı ve gelecek yıl kalabalık sınıf sorunun ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

