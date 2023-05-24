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Orta eğitimde yarın yine grev var

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Orta eğitimde yarın yine grev var
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yarın 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarda grev yapılacağını, sınavların gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu. Eylem ayrıca Cumhuriyet Lisesi’nde (Geçitkale) saat 08.30’da basın açıklaması yapılacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’dna yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru,

Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya ve zayıflatmaya çalışmaktadır.

Dayatmalara boyun eğmeyecek, mücadele etmeye devam edeceğiz!

25.05.2023 Perşembe günü 08.30-11.30 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca Cumhuriyet Lisesi’nde (Geçitkale) saat 08.30’da basın açıklaması yapılacaktır.

Oluşacak olan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.

Bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığına bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz.”

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