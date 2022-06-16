banner762
banner815
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
Her boşluk alanı çöplük mü sanıyoruz?
8 0
18 0
 
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
Aşina:Amacımız Kaymaklı’yı daha da ileri taşımak
25 0
Elektrik kesintileri devam ediyor
Elektrik kesintileri devam ediyor
30 0
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
Anadolu Yakası'nın doyumsuz manzarası eşliğindeki kahvaltı mekanları
24 0
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
“Cep telefonları, hayatımızı tehlikeye atıyor”
14 0
Bir zam da cipslere
Bir zam da cipslere
20 0
banner797
banner854

Meslek liselerine başvurular başlıyor

banner476

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı meslek liselerine başvurular, 23 - 27 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek

banner825
Meslek liselerine başvurular başlıyor
 

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için meslek liselerinin 9. sınıflarına başvuracak öğrenciler, başvurularını 23 - 27 Haziran (her iki tarih dahil) tarihlerinde mezun oldukları okullarda yapacak. Özel okullardan mezun olup mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler ise başvurularını herhangi bir meslek lisesinde yapabilecek.

Başvuru formunda, eğitim almak istedikleri okul ve alanlarda beş tercih yapabilecek olan öğrencilerin hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği ise 28 Haziran Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfası mebnet.net adresinden, diploma dereceleri ile birlikte açıklanacak.

Açıklanacak sonuçlara göre meslek liselerinde öğrenim hakkı elde eden öğrenciler kayıtlarını 28 - 30 Haziran (her iki tarih dahil) tarihleri arasında yerleşme hakkı kazandıkları meslek liselerine yapacak.

- İkinci tur başvurular 1 - 5 Eylül tarihleri arasında

İlk tur başvuru tarihlerinde başvuru yapamayan veya başvurmuş olduğu alanda yeterli kontenjan bulunmaması durumunda açıkta kalan öğrenciler için ise 1-5 Eylül (her iki tarih dahil) tarihlerinde ikinci tur başvurular alınacak.

İkinci tur başvurularını yapan öğrencilerin hangi alanlarda öğrenim hakkı elde ettiği 6 Eylül Salı günü açıklanacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.