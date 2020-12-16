Levent Koleji öğrencilerinin gururlandıran başarısı

‘Junior Achievement Innovation Camp’ına katılan Levent College öğrencileri, bu yıl yine büyük başarılara imza attılar.

Levent Eğitim Kurumları'ndan yapılan açıklamada yapılan yarışamalarda birinci gelen grupta öğrencilei Ece Çakmak'ın da yer alarak yurtdışında ülkemizi ve okulu temsil etme hakkı kazandığı belirtildi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen etkinliğin hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum kökenli 15-18 yaş arası öğrencilerle gerçekleştirildiği belirtilirken, Covid–19 pandemi süreci sebebi ile online olarak yönetilen yarışma, katılımcı öğrencilerin dijital adaptasyon becerisini de göstermesini sağladığı kaydedildi.

Kurumdan yapılan açıklamada yarışmacıların kendilerine verilen bir meydan okumaya yönelik aralarında işbirliği yapmaları ekip ruhunu ortaya çıkardığına dikkat çekilerek "Yenilikçi fikir üretmekte rekabetin hız kesmediği yarışmada çözüm için yalnızca birkaç saate sahiptiler. Belirlenen sürenin sonunda yarışmacı ekipler ürettikleri çözümleri, başarılı girişimcilerden oluşan bir panele sundular. Katılan tüm öğrencilerimizin başarı elde ettiği yarışmada, öğrencimiz Ece Çakmak birlikte çalıştığı grup ile birincilik elde ederek okulumuzu onurlandırmıştır" denildi.

