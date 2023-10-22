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KTOEÖS yarın öğleden sonra 9 okulda eylemde olacak

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KTOEÖS yarın öğleden sonra 9 okulda eylemde olacak
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Tam gün eğitime altyapının yetersiz olduğu gerekçesiyle karşı çıkan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın da 9 okulda eylemde olacak.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Öğrencilerimizin aç kaldığı güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan ‘tam gün’ diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyeceğiz.” diyerek yarın öğleden sonra eylemde olacakları okulları açıkladı.
“Öğretmeni, sendikasını itibarsızlaştırmaya çalışan, dayatmayla, yasa dışı genelgelerle baskı altına almaya çalışan, tehditle öğretmeni yıldırmaya çalışan anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz.” ifadelerine yer veren Eylem’in açıklamasına göre, sendika üyesi öğretmenler yarın öğleden sonra “Lefkoşa Türk Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Lapta Yavuzlar Lisesi, Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi”nde öğleden sonraki derslere girmeyecek.
 
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