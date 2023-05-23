KTOEÖS yarın da greve devam edecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), örgütlü olduğu tüm okullarda yarın da grev yapacağını ve sınavların yapılmayacağını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın 08.30-11.30 saatleri arasında Sendika'nın örgütlü olduğu tüm okullarda grev yapılacağı, sınavların yapılmayacağı duyurulurken, oluşacak kaostan Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olacağını savunuldu.

“Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir” denilen açıklamada, mücadeleye devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı geri çekmeye çağrıldı.

