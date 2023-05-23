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KTOEÖS yarın da greve devam edecek

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KTOEÖS yarın da greve devam edecek
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), örgütlü olduğu tüm okullarda yarın da grev yapacağını ve sınavların yapılmayacağını duyurdu.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın 08.30-11.30 saatleri arasında Sendika'nın örgütlü olduğu tüm okullarda grev yapılacağı, sınavların yapılmayacağı duyurulurken, oluşacak kaostan Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olacağını savunuldu.
“Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir” denilen açıklamada, mücadeleye devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada, Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı geri çekmeye çağrıldı.
 
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