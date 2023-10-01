KTOEÖS okul bazında öğleden sonraları derse girmeme eylemi başlatıyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarından itibaren okul bazında öğleden sonraları derse girmeme eylemi başlatıyor.

Buna göre yarın öğleden sonra ders yapılmayacak okullar şöyle:

"Bayraktar Ortaokulu, Bekirpaşa Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Erenköy Lisesi, Esin Leman Lisesi, İrsen Küçük Ortaokulu, Kurtuluş Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Osman Nejat Konuk Ortaokulu, Polatpaşa Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Şehit Zeka Çorba Ortaokulu, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu."

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “Özgürlüklerimize, eğitimimize yapılan saldırı ve dayatmalara karşı mücadelemiz devam etmektedir.” diyerek, yaratılmaya çalışılan eğitim, yetiştirilmeye çalışılan insan modeli ve buna bağlı olarak dönüştürülmek istenen toplum yapısına, toplumun aydın kesimini oluşturan öğretmen ve sendikalarının “engel” olarak görüldüğünü iddia etti.



Kamusal, nitelikli, bilimsel, laik eğitimin tamamen gözden çıkarıldığını iddia eden Eylem, bu nedenle öğretmene ve örgütüne saldırıldığını öne sürdü.



Eylem, hiçbir hazırlık ve organizasyon yapmadan, sadece haftalık ders sayısını artırarak, eğitime hiçbir yararı olmayan, eğitimde dönüşümü hedefleyen, ancak kamuoyunu yanıltıp “tam gün” algısı yaratarak dayatma yapılmasının da öğretmene ve sendikasına karşı sürdürülen saldırı politikalarının bir parçası olduğunu belirterek, “Bu saldırı ve baskılara boyun eğmemeli; çocuklarımız, geleceğimiz için hep birlikte, dayanışmayla mücadele etmeliyiz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin mağdur olacağı, aç kalacağı, güvenlik riski yaşayacağı dayatma programı kabul etmiyoruz ve her gün açıklanan okul bazında öğleden sonraları derse girmeme eylemi yapıyoruz. Çocukları mahkum öğretmenleri gardiyan gören bu anlayışı reddediyoruz.” dedi.

Selma Eylem, eylemleriyle ilgili olarak da, “20 saatin üzerinde görev kabul etmiyoruz. Eylemde olduğumuz gün öğleden sonra okulda olmuyoruz. Öğle arası öğrencilerin sorumluluğunu almıyoruz. Yasa dışı genelgelere uymuyoruz. Yasal iletişim yolu haline getirilmeye çalışılan Whatsapp gruplarından çıkıyoruz. Sendika yönetimi bilgisi dışında hiçbir yere imza atmıyoruz.” bilgisini verdi.

Okulların yapısal sorunlarının ortada apaçık durduğunu belirten Eylem, şöyle devam etti:

“Yaklaşık 5 bin saat öğretmensiz boş geçen dersler, 25 müdür muavini ve 3 okul müdürü eksikliği, orta eğitimde en az 5 bin öğrencinin aç kalacağı gibi gerçeklerle yüz yüzeyiz. Depreme dayanıksız olan okullarımızda tek bir çivi çakılmayıp konteynerlerin, prefabriklerin okullara doldurulması, 40’ın üstüne çıkan sınıf sayılarına çözüm üretilmemesi karşımızdaki yapının anlayışını göstermektedir. Türkçe bilmeyen öğrencilere sadece bir okulumuzda çözüm üretirmiş gibi göstermek ve öğretmenleri alanları dışında iş yapmaya zorlamak gibi daha nice yığınla sorun varken bunları yok sayıp, hiçbir öneriyi dikkate almayıp “ben yaparım olur” dayatmasına, yasa, tüzük tanımazlığa, tehdit ve baskılara karşı hep birlikte gereken onurlu mücadeleyi vermeli, bizleri dize getirmeye çalışan anlayışa ve tüm yandaşlarına gereken cevabı birlikte vermeliyiz. Öğretmeni, öğrenciyi, veliyi yok saymayan başka bir eğitimin mümkün olduğunu biliyoruz. Bakanlığa ve hükümete aylardır yaptığımız uyarıyı bir kez daha ortaya koyuyor ve yaşanacak tüm kaosun sorumlusunun eğitim bakanı ve onu seyreden hükümet olduğunun altını çiziyoruz.”

