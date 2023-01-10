HTL içindeki uygulama hotelinin yeniden hizmete konması amaçlanıyor

HTL içerisinde yer alan uygulama otelini yeniden düzenleyerek ayağa kaldırmayı ve hizmete koymayı amaçladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bina içerisindeki eksiklikleri giderilerek, Eylül ayında otelin açılışını gerçekleştirmeyi arzuluyoruz" dedi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen "Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri"ne katılarak yarışmalarda madalya kazanan Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, HTL Mutfak bölümünün ve okul idaresinin organize ettiği yemekte, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.HTL’ye bağlı uygulama otelinde yer alan organizasyonda Çavuşoğlu ile birlikte Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen şehitleri anma programında oratoryo sahneleyen Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri ağırlandı.Yemekte, HTL Mutfak Bölümü öğrencilerinin hazırladığı menü misafirlere sunuldu.Çavuşoğlu, böylesi güzel bir organizasyonla ağırlanmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.Elde ettikleri başarılarla Kıbrıs Türk halkını gururlandıran öğrencileri daha önce bakanlıkta ağırladıklarını ancak yaşadıkları duyguları ve heyecanı daha iyi hissedebilmek için bu organizasyona katıldığını belirten Çavuşoğlu, “Makamda oturup fikir beyan etmek yerine, bu ortamda sizlerin duygularını ve heyecanını yaşamak benim için daha önemli” ifadelerini kullandı.İki başarılı okulun böyle bir organizasyonda buluşmasının önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, elde edilen başarıları paylaşarak daha çok motive olduklarını dile getirdi.Çavuşoğlu, elde edilen başarıların karşılıksız kalamayacağını, ellerindeki imkana göre öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için adımlar atacaklarını söyledi.Bu kapsamda, HTL içerisinde yer alan uygulama otelini yeniden düzenleyerek ayağa kaldırmayı ve hizmete koymayı amaçladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Bina içerisindeki eksiklikleri giderilerek, Eylül ayında otelin açılışını gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Bugün itibarıyla çalışmalarımız başladı. Yeniden hizmete koyacağımız Uygulama Oteli Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ne ve öğrencilerimize önemli katkı sağlayacaktır.” dedi.Çavuşoğlu konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.