Güvenli internet eğitimleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Telsim ve Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası iş birliğinde düzenlenen "Güvenli İnternet Eğitimleri" yeniden başladı.

Şehit Turgut Ortaokulu ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji ortaokul 6. sınıf öğrencilerine Bilgisayar Mühendisler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Emirzade tarafından güvenli internet eğitimi verildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, eğitimlerin yeniden başlaması nedeniyle düzenlenen açılışa, Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Sezer Cazımoğlu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müdürü Arzu Arhun Topçu ile Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun ilgiyle dinlediği eğitimlerde, şifre güvenliği, sosyal ağlarda kimlik hırsızlığı, virüsler, solucanlar ve casus yazılımlar hakkında bilgiler verilirken, sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, internette ev adresi, telefon gibi kişisel ve özel hayata ilişkin bilgilerin yazılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Uzun: ‘‘Güvenli internet eğitimleri sizin yaşlarınız için çok önemli bir konu’’



Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Şehit Turgut Ortaokulu ve Güzelyurt TMK’da gerçekleşen eğitimlere katılarak, çok önemli ve yararlı bir amaç için toplandıklarını söyledi.

Uzun, çocuklara Güvenli İnternetin amaçlarından da bahsederken, ‘‘Güvenli İnternet Eğitimleri sizin yaşlardaki öğrenciler için çok önemli bir konu. Bilgiye ulaşmak artık çok karmaşık ve bazen de yanlış alanlara kaymanıza sebep olabiliyor.” dedi.

Düzenlenen eğitimlerin bu bağlamda çok önemli olduğunu belirten Uzun, önemli bir görev üstlenen Telsim’e ve Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası’na teşekkürlerini iletti.



Tanpınar: ‘‘Ölçülü ve bilinçli kullanım önemli’’



Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise yaptığı konuşmada, bilgisayar ve cep telefonlarının günlük hayatın vazgeçilmezi olduğuna işaret ederek, ‘‘Bugün bir baba olarak sizlerle çok daha rahat konuşabilirim. Sizler doğduğunuz günden itibaren bu dünyanın içerisindesiniz ve bu dünyayı da sağlıklı bir şekilde kullanmanız ve bilinçlenmeniz gerekiyor.” dedi.

Tablet, bilgisayar ve cep telefonlarının herkesin hayatında önemli ve vazgeçilmez bir parça haline geldiğini ancak ölçülü ve bilinçli kullanılması durumunda fayda sağladığını dile getiren Tanpınar, bilinçli kullanımın önemine vurgu yaptı.

Telsim olarak, çağın en önemli araçlarından biri olan internetin güvenli kullanımı konusunda ortaokul öğrencilerini bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ve internetin doğru kullanımı, karşılaşılabilecek tehlikeler ve önlemler hakkında öğrencileri bilinçlendirmeye önem verdiklerini belirten Tanpınar, on yıldan bu yana düzenlenen Güvenli İnternet Eğitimleri’nde 26 bini aşkın öğrenciye eğitim sağlandıklarını söyledi.

