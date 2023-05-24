Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” 4 Haziran Pazar günü yapılacak

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nin Dr. Suat Günsel Bursu ile tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu imkanları sunacağı Burs Sıralama ve Giriş Sınavı, 4 Haziran 2023 Pazar günü saat 09.00’da yapılacak. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınav sonucunda öğrenciler, dört ayrı kategoride burs imkanı ve kayıt hakkı kazanacak.

İki oturumdan oluşacak olan sınavda; 27 Matematik, 10 Fen Bilgisi ve 9 Sosyal Bilgiler sorusu, ikinci oturumda ise 27 Türkçe, 27 İngilizce sorusu olmak üzere toplam 100 soru sorulacak.

Dört ayrı kategoride burs imkanı!

Yakın Doğu Koleji 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Sıralama, Seviye Tespit ve Giriş Sınavı’na katılan öğrenciler, puan ve sıralama sistemine göre 4 ayrı kategoride burs hakkı kazanacak. Öğrencilerin başarılarını teşvik etmek ve destek vermek amacı ile Dr. Suat Günsel Bursu’nun yanı sıra tam, yarım ve çeyrek eğitim bursları da verilecek.

Son başvuru tarihi 2 Haziran Cuma

Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji için yapılacak Burs Sıralama ve Giriş Sınavı için 2 Haziran Cuma günü saat 16.00’ya kadar başvurular alınacak. Başvurular, online ya da yüz yüze olarak iki şekilde yapılabiliyor. Sınav ve kolejler hakkında Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) için (0392) 6802090, Dr. Suat Günsel Girne Koleji için 0548 851 65 11 ve Yakın Doğu Koleji Yeniboğaziçi için 0548 829 93 38 numaralı telefonlardan bilgi almak mümkün.

Depreme karşı güvenli, sosyal ve akademik becerileri geliştiren nitelikli kampüsler…

Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirecek şekilde düzenlenen ve her biri kendi kampüsünde eğitime devam eden Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’inde kreş, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise birimlerinde eğitim veriliyor. Yabancı dil eğitimine temelden başlanan kolejlerde Cambridge University Press iş birliği ile “çift dilli”eğitim yürütülüyor. Nitelikli dil eğitimi ve akademik birikimin yanında spor salonları, sanat atölyeleri, müzik-orkestra atölyesi, resim, dans odaları ile öğrenciler nitelikli vakit geçirirken, bireysel veya grup olarak katıldıkları etkinliklerle sosyalleşmeyi öğreniyor.

Asım İdris: “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak yetiştiriyoruz.”

4 Haziran’da düzenlenecek “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” ile Yakın Doğu Kolejlerinde eğitim almak isteyen öğrencilerin eğitimine destek vermeyi ve başarıyı ödüllendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Yakın Doğu Kolejleri Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, “Deneyimli akademik kadromuzdan güç alarak, fiziksel güvenli okul ortamımızda, sosyal ve kültürel imkanları paylaşacağımız yeni öğrencilerimizi heyecanla bekliyoruz” dedi.

Yakın Doğu Koleji’nin eğitim kalitesini Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde bulunan kampüsleriyle bütün KKTC’ye yaydıklarını vurgulayan İdris, “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak yetiştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Ömer Özkan: “Öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken; kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz.”

Geçen yıl yaptıkları Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’nda 18’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 121 öğrencinin burs kazandığını hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan ise Yakın Doğu Koleji’nin öğrencilerini akademik alanda olduğu gibi spor ve sanatta da desteklediklerini vurguladı.

“Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken; kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz” diyen Özkan, “4 Haziran’da düzenleyeceğimiz Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’na katılarak ailemize katılacak öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

