İsrail'in Gazze Şeridi'nde iki yılı aşan saldırılarının ardından imzalanan ateşkes anlaşmasında kritik bir gün yaşandı. Gazze'deki İsrailli rehinelerin ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler serbest bırakıldı.

İsrailli rehinelerin bırakılmasına saat 08.00 sıralarında Netzarim Koridoru'nda başladı. 7 İsrailli rehine, Kızılhaç'a teslim edildikten sonra İsrail ordusuna ulaştırıldı. Kalan 13 rehine de saat 10:00 sularında Kızıl Haç'a teslim edildi. Böylelikle Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli canlı rehineleri bırakmış oldu.

Gelecek günlerde Gazze'de ölen rehinelerin cenazeleri de teslim edilecek.

İsrail ordusu, tüm rehineleri teslim aldıklarını doğruladı.

Buna karşılık yaklaşık 1.966 Filistinli mahkum, İsrail hapishanelerinden otobüslere bindirildi.

Mahkumları taşıyan otobüslerden biri, Batı Şeria'ya vardı. Diğer otobüsler ise Gazze'ye, Han Yunus'a vardı. Otobüslerin hepsi büyük bir coşkuyla karşılandı.

Çocuklar ve gençler otobüsleri görmek için direklere, binalara, araçlara ve podyumlara çıktı. Gazze'de herkes serbest bırakılan Filistinlileri görmek için akın etti.





İsrail'in Gazze'de tutukladığı 1.716 Filistinli'nin Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde serbest bırakılması bekleniyor. İsrail hapishanelerinde ömür boyu ya da uzun süreli hapis cezası alan 250 Filistinli mahkûm bulunuyor.

Filistin direnişinin sembol isimlerinden ve 15 yıldır hapishanede bulunan Mervan Barguti, bırakılacak esirler arasında yer almıyor.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşmasına ve zaman çizelgesine, İsrail uyduğu sürece bağlıyız" dedi.