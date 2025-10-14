Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin (DAB) bu yıl 20’ncisini düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı önceki gün Akıncılar’da gerçekleştirildi.
Yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantlarının kurulduğu, konserlerin verildiği, müzik dinletileri ve dans gösterilerinin sunulduğu panayır, Grup Reva konseriyle sona erdi.
Öte yandan “XX. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı kapsamında, “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Köylerindeki Yaşam ve Tarihi Binalar” adlı fotoğraf sergisi de açıldı.
Sergide, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi ile Kıbrıs Fotoğraf Sanat Derneği’nin ortaklaşa yürüttüğü fotoğraf kursundaki 25 kursiyerin belediye sınırlarındaki köylerde çektiği 50 fotoğraf yer aldı.