Larnaka’ya bağlı Oroklini'de dün iki genç kadın boğuldu.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve çalışan 20 yaşlarındaki iki Somalili kadının, arkadaşlarıyla birlikte girdikleri denizde boğulduğunu yazdı.

İki genç kadınla denize giren diğer kadının akıntıya kapıldığını yazan gazete, kadınların yardım çağrısında bulunduklarını, denizdeki diğer arkadaşlarının olaya müdahale ettiğini ancak kadınlardan birini kurtarabildiğini belirtti.

Habere göre, kısa adı KSED olan Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin müdahalesi ardından kadınların baygın bulunarak, ambulansla hastaneye kaldırıldığı ancak kadınların hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum polisinin, Mazotu bölgesinde, 69 yaşındaki bir şahsın denizde ölü bulunmasını araştırdığını yazdı.

Habere göre, 69 yaşındaki şahıs, dün sabah, kıyıdan beş metre uzakta denizde hareketsiz tespit edildi.

Olayı araştıran polis, 69 yaşındaki şahsın otopsi raporunun sonuçlanmasını bekliyor.