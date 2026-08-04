Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve AB’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile yaptığı temaslar konusunda dün Ulusal Konsey üyelerini bilgilendirdiği ifade edildi.

Rum basını Ulusal Konsey toplantısının yanı sıra Rum Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos ile partilerin açıklamalarına da yer verdi.

Politis gazetesi haberi “Guterres Ziyaretine İlişkin Ulusal Konseyin Bilgilendirilmesi….BM’nin Bir Sonraki İsteği Kıbrıs Sorunundaki Görüş Birliklerinin Kayda Geçirilmesi” başlıklarıyla aktardı.

Gazete kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak BM’nin geçmişteki görüş birlikleri konusunda belge hazırlayacağını ve gözlemlerini sunması için de bu belgeyi iki tarafa vereceğini belirtti.

Gazete bu hamlenin “yeni 5+1’in toplanması için önemli dönüm noktası olarak” addedildiğini yazdı.

-Viktoras Papadopulos

Habere göre Rum Başkanlığı Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres’in BM parametreleri ve geçmişteki görüş birlikleri içinde hareket etmesinin “çok olumlu” olduğunu ifade etti.

BM’nin görüş birliklerini eylül ayındaki BM Genel Kurul toplantısına kadar kaydedip kaydetmeyeceği şeklindeki soru üzerine Papadopulos, BM Genel Sekreteri'nin belirli bir plana sahip olduğunu ve bunu uygulamak için geriye kalan zamanı gerçekçi bulduğunu ifade etti.

Papadopulos, genişletilmiş konferans hazırlıkları konusunda ise bunların "sadece ve yalnızca" görüşmelerin yeniden başlamasına yol açacak “5+1’e” geçişle ilgili olduğunu söyledi.

Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) ciddiyetle karşılayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in aklında bazı öneriler bulunduğunu ancak bunların önkoşul olmadığını söyleyen Papadopulos, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın liderlerin haftalık görüşmesi önerisi konusunda da konuştu.

Papadopulos, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözümüne ve resmi görüşmelere neden olacak her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

-Partiler

Habere göre DİSİ ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “ne kadar az konuşursak o kadar çok diplomasinin çalışmasına izin veririz” dedi.

Doğru gidişata yönelik belirli hamlelerin yapıldığını söyleyen Dimitriu, AB-Türkiye ilişkileri, görüş birlikleri ve bölgedeki gelişmelerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Dimitriu, hiçbir zaman tek başına ele alınamayacak Kıbrıs sorununun tüm gelişmelerle bağlantılı olduğunu belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, odak noktasının, görüş birliklerinin korunması ve müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi olması gerektiğini ifade etti.

Stefanu, tüm tarafların ve özellikle Türkiye’nin gerekli siyasi iradeyi ortaya koyması durumunda istenilen sonucun elde edilebileceğini savundu.

Stefanos Stefanu, BM Genel Sekreteri'nin talep ettiği koşulların, genişletilmiş gayriresmi konferansın toplanması için sarf edilen çabalar ışığında oluşturulup oluşturulmayacağı veya ne ölçüde oluşturulacağını görmeleri gerektiğini belirtti.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos açıklamasında Genel Sekreterin gerek süreç gerekse öze ilişkin olumlu ifadelerinden ayrıca Hristodulidis’in Avrupa Birliği'nin süreçteki etkin rolüne ilişkin çabalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Papadopulos, “Türkiye’nin yayılımcı eğilimleriyle olumsuz tutumunun, Kıbrıs sorununa çözüm bulma konusunda olumlu bir yaklaşım ortaya koymadığını gösterdiğini” ileri sürdü.

ELAM Başkanı Hristos Hristu açıklamasında BM Genel Sekreteri'nin, esas hedefini, bir diğer deyişle, tutumunu değiştirmesi konusunda Türkiye’yi ikna etmeyi başaramadığını savundu.

Hristu, gelecek aylar için Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin ifadelerin mevcut aşamada asılsız olduğunu ifade etti.

ALMA Başkanı Odisseas Mihailidis, solunum cihazında kalmayı sürdüren Kıbrıs sorununun fişinin çekilmediğini, yoğun bakımdan da çıkamadığını belirtti.

Mihailidis, GYÖ’ler konusunda “Mias Milias”(Haspolat) sınır kapsının “Athienu” (Kiracıköy) ile ilişkilendirilmesinin doğru olduğunu ancak müzakerelerin anlaşmaya varılan çerçevede başlaması durumunda o zaman sadece “Mias Milias” (Haspolat) sınır kapısının açılmasının kabul edilebileceğinden söz etti.

Doğrudan Demokrasi Başkanı Fidias Panayotu ise açıklamasında görüş birlikleri ve barış çabalarındaki ayrıntıların yayımlanması çağrısında bulundu.

Panayotu, halkın; bir referandumda oy vermeye çağrılmadan önce ne olup bittiği konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

-Ulusal konsey başlıkları

Alithia gazetesi Ulusal Konsey toplantısına ilişkin haberi “Dünden Hazır…Çözüm Yarına Bırakıldı” şeklinde verirken Fileleftheros gazetesi “Herkes İçin İstenen Unsur Müzakerelerin Yeniden Başlaması…Ulusal Konsey’den Sonra Parti Başkanları ve Hükümet Tarafından Ne Söylendi” , Haravgi gazetesi ise “Pencere Açıldı Ancak Çözüme Yönelik Yol Zor Olarak Kalmaya Devam Ediyor” başlıklarını kullandı.