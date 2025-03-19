Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu, “çam kese böceği” zararlısına karşı son beş yılda hiçbir önlem almadığı gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Eylemde, “Doğamızın Geleceği İçin Birlik Olalım”, “Temiz su, Verimli Toprak Ve Sağlıklı Çevre Hakkımız”, “Anlayana Sivrisinek Saz, Anlamayana Davul Zurna Az” ifadelerini içeren pankartlar yer aldı.

Davullu zurnalı eylem, konuşmaların ardından sona erdi.

Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten, Çevre Platformu olarak buralara gelmekten usandıklarını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Verilen sözlerin tutulmadığını savunan Sarpten, kapalı kapılar ardından söz almaktan bıktıklarını getirdi.

“Geçen yıl, sayın Bakan bu sorunu çözeceğini ve bir daha böyle eylemlere gerek kalmayacağı konusunda söz verdi ancak tutmadı.” diye konuşan Sarpten, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş’a yönelik eleştirilerde bulundu.

Çevre örgütlerinin hazırladığı ortak açıklamayı okuyan KEMA Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, Çevre Platformu’nu oluşturan örgütler olarak, Çam Kese Böceği’ne karşı verdikleri mücadelenin beşinci yılında olduklarını belirtti.

“Bu süre içerisinde yaptığımız tüm uyarılara, söylem ve eylemlere aldırmayarak bilimin öngördüğü etkin mücadeleyi reddedenlerin, bugün ormanlarda yaşanan büyük tahribat ve katliama karşı ne söyleyeceklerini merak ediyoruz.” diyen Davulcu, artık her şeyin gözler önünde olduğunu ve saklayacak hiçbir şeyin kalmadığını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na eleştirilerde bulunan Davulcu, “Bugün ülkemizde kızılçam ormanlarında kabuk böceğinin istilası sonucu çam ağaçlarında kitle ölümleri yaşanmaktadır. Doksanlı yıllarda uygulamaya konan ‘Ormancılık Master Plan Projesi’ kapsamında oluşturulan genç meşcerelerde binlerce ağaç kurumuştur.” ifadelerine yer verdi.

2020 yılından sonra çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması sonucu, böcek yoğunluğunun her yıl çoğaldığını ve zarar eşik değerinin çok üzerinde seyrederek salgın olma riskiyle karşı karşıya gelindiğini ifade eden Davulcu, mücadele edilmeyen dört yıl içerisinde böceğin yarattığı tahribat da artış yaşandığını dile getirdi.

Davulcu, “Bugün ülkemizdeki çam ormanlarında yaşanan büyük felaket tam da budur. Kabuk böceğinin arız olduğu ve kuruttuğu binlerce ağaç kesilerek yakacak odun olarak kömür ocaklarına gitmektedir.” dedi.

Ormanlarda yaşanan felaketin nedeninin çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması olduğunu savunan Davulcu, ormanların tedbirsizlik ve ihmal sonucunda heba olduğunu öne sürdü.

“Bu yıl böcek zararları ile enfekte olan kızılçam ormanı 15 bin hektar bir alan olarak hesaplanmıştır. Bu da ülkemizdeki Kızılçam orman alanının yarısının hastalanmış anlamına gelmektedir. Önümüzdeki kısa dönemde yaşanacak tehlikeli gelişmeler ve bunun yaratacağı orman, çevre, sağlık, turizm sektörlerde oluşacak büyük zararların habercisidir. Çevre Platformu olarak bir kez daha uyarıyoruz.” diyen Davulcu, ormanlara karşı duyarsız tavır ve davranış içinde olunduğunu savunarak bunu kınadı.