KKTC Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu’yu telefonda arayarak görüş alış verişinde bulundu. Kamalı, Türkiye Paralimik Komitesi Başkanı Musrat Aksu ile görüş alış verişinde bulunarak en kısa zamanda görüşerek ilişkileri geliştirmek konusunda anlaşmaya vardı. İkili en erken zamanda bir araya gelme konusunda görüş birliğine vardı.