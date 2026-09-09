Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi kapsamında sürdürülen çalışmaları inceleyerek, proje hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye tarafından etaplar halinde yürütülen proje kapsamında, "Macro AVM" ile "Kahve Dünyası" arasındaki bölümde asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Çalışmaların güvenli ve hızlı şekilde tamamlanabilmesi amacıyla söz konusu güzergâh araç trafiğine kapalı tutuluyor.

Uluçay, konuyla ilgili açıklamasında, saha incelemesi sırasında yürütülen çalışmaların planlanan program doğrultusunda ilerlemesinin önemine dikkat çekerek, İsmet İnönü Bulvarı’nın hem trafik akışı hem de kent estetiği açısından Gazimağusa’nın önemli ulaşım akslarından biri olduğunu vurguladı.

Uluçay, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede daha düzenli, güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturulacağını belirterek, çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır nedeniyle bölge halkına, esnafa ve sürücülere teşekkür etti.