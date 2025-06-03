Ülkemize Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak getirmeye çalıştığı 49 adet Sony Playstation 5 model oyun konsolları ile yakalanan zanlılar Andreas Vrachimis ve Georgios Olympios yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Hoca olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 14:25 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan sınır kapısında Güney Kıbrıs’tan gelen zanlı Andreas Vrachimis yönetiminde bulunan PTZ 276 plakalı araç ile ve ayni araçta yolcu olarak bulunan zanlı Georgios Olympios’un Güney’den Kuzey’e geçiş yapmak istedikleri esnada gümrük sınırı içerisinde aracında görevli gümrük memurları tarafından yapılan kontrol neticesinde aracın arka koltuğunda gümrüğü ödenmemiş toplam 16650 Euro değerinde 49 adet Sony Playstation 5 tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis zanlıların gümrük memurları tarafından kendilerine kesilen 49950 Euro gümrük cezasını ödememesi üzerine olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlıların mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlıların ülkeye getirdikleri oyun konsollarının değerinin kuzeyde bir milyon 43 bin TL olduğunu söyledi. Zanlıların ülkeye turist olarak giriş yaptığını kaydeden polis, İskele’de aile yakınları ve dostları olduğunu, serbest yargılanmaları halinde orada ikamet edeceklerini söylediklerini belirterek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatı, müvekkillerinin gümrük cezasını ödeyecek durumda olmadıkları için mahkeme huzuruna çıkarıldıklarını, teminat belirlenirken, bu hususun dikkate alınması talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, 2 haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, her biri için birer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve zanlıların kişi başı 100 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.