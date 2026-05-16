Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

26 yaşındaki Cem Sapmaz, yönetimindeki VB 772 plakalı salon araç ile Yılmazköy istikametine doğru seyrettiği sırada Serhatköy yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ayni istikamete doğru seyreden 43 yaşındaki İzlem Akansel Kozansoy yönetimindeki MD 618 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun solundan yoldan orta refüj içerisinde bulunan beton bariyere çarpıp tavanı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile VB 772 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Mustafa Çetin, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin adından müşahede altına alındı.