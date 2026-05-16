Girne-Güzelyurt Anayolunda önceki gece meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza saat 23:40 raddelerinde Girne-Güzelyurt Anayolunun 7-8 kilometreleri arasında meydana geldi.

Girne istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Mürüde Doğan, yönetimindeki HK 538 plakalı araçla dikkatsizce sağ şeride geçerek o esnada karşı şeritten gelip Güzelyurt’a gitmekte olan 22 yaşındaki Yusuf Atakan Erdal yönetimindeki KN 449 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.