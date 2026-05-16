TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu. Zirvenin önemli olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının aramızda temsil ediliyor olmasıdır. Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ı Türkistan Zirvesi’nde görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum" dedi.
Erdoğan "Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik, kültürel ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum" ifadelerini de kullandı.