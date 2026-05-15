Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nın (Memur-Sen), Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa Mehmet Usanmaz seçildi.

Memur-Sen’den yapılan açıklamaya göre Genel Kurul, bir önceki dönemin genel sekreteri ve istifa sonrası başkanlık görevini yürüten Aydın Kırma tarafından açıldı. Olağanüstü Genel Kurul’un, Göktürk Ötüken’in özel sebepler nedeniyle görevinden istifa etmesi sonrası gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplantıda, başka aday çıkmaması üzerine Mehmet Usanmaz’ın başkanlık dilekçesi onaylanarak, yönetim kurulunun oylamasına sunuldu. Yapılan oylamanın ardından Usanmaz’ın başkanlığı ilan edildi.

Kurulda yapılan açıklamalarda, sendika içerisindeki birlik ve beraberliğin devam ettiği ifade edilerek, hedefin sendikayı bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak olduğu kaydedildi.

Başkan seçilmesinin ardından konuşma yapan Mehmet Usanmaz, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, yaklaşık 15 yıldır sendikanın üyesi olduğunu ve 6 yıllık yönetim kurulu geçmişine sahip olduğunu söyledi.

“Gün geldi, elimizi taşın altına koyma zamanı geldi” diyen Usanmaz, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte sendikayı daha güçlü bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmasında yetkili sendika olma hedefini de dile getiren Usanmaz, “Hep birlikte bu sendikayı inşallah yetkili bir sendika haline getireceğiz” dedi.

Olağanüstü Genel Kurula davetli olarak Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcıları Yücel Kazancıoğlu ve Zafer Çelik ile Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Uğur Yıldırım da katıldı.

Konuşmasında, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve diğer genel başkanların selamlarını ileten Kazancıoğlu, görevi devralan Mehmet Usanmaz’a başarı dileğinde bulunarak, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kazancıoğlu, Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs davasının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.