Yukarı Bostancı Şehit Orhan Barut Sokak'ta uzun yıllar birlikte yaşayan ve aynı mahallede yaşayan çocukluk arkadaşları geçtiğimiz Pazar günü Bostancı'da bulunan Zafer'in Yeri Restoran'ta uzun bir aradan sonra bir araya geldiler.

Aynı Mahallede yaşayan İsmet Esenyel, Suna Tip, Sona Tip, Orhan İsmailoğlu, Çilem Esenyel, Şerife Olgu, Perihan Can, Orhan Çeker, Göksel Tip, Gökmen Tip, Esra Serinol, Simge Çeker, Ekinsu Nurçin, Dila Tip buluştuğu günde hem anılar tazelendi hem de hasret giderildi.

Gün için konuşma yapan İsmet Esenyel "Uzun yıllar çocukluğumuz bu mahallede geçti, üzüldük, güldük, ağladık ama bu mahallenin yeri bende aynı, büyüyüp evlenip kaçsak bile buradaki anıları unutmak elde değil. bu etkinliği düzenleyen Suna Tip ve Orhan İsmailoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım bundan sonra daha da çok bir araya geleceğiz” dedi

Orhan İsmailoğlu ise yaptığı konuşmada bu yolla çıkarken Seksenler dizisinden çok etkilendiğini dile getirerek “Aynı mahallede yaşayan çocukluk arkadaşlarını toplamaya karar verdim. İlk buluşma yaşadığımız mahallede oldu sonra bir kaç kez da başka yerde buluştuk tabi uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldiğimiz için mutlu oldum. bunun devamı gelecek. Bu sefer daha geniş bir buluşma yapmayı planlıyoruz” dedi.