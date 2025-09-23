Musa Seral’ın, Tapu ve Kadastro Dairesi’nce yapılan kadastro yenileme çalışmaları neticesinde Yeşilırmak Pilles mevkiinde bulunan taşınmaz malı ile ilgili mağdur olduğunu iddia ederek Ombudsman’a başvuruda bulunduğunu ve konunun soruşturulmasını talep ettiği hatırlatıldı.

Yapılan soruşturma sonucunda, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol imzasıyla yayınlanan raporda, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin, Musa Seral’ın 20 Aralık 2021 tarihli şikâyet dilekçesini 12 Mayıs 2022 tarihinde yanıtladığı, neticesinde idarenin otuz gün içinde dilek ve şikâyet sahibine yazılı olarak cevabını bildirilmesi gerektiğine dair Anayasa ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı davrandığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, Tapu ve Kadastro Dairesi söz konusu dilekçeye verdiği 12 Mayıs 2022 tarihli yazılı cevapta, Musa Seral’ın talebini hangi gerekçe ile olumsuz bulduğu konusunda bir açıklamada bulunmadığı bildirildi. Bu konuda da Tapu ve Kadastro Dairesi’nin, Anayasa ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’ndaki idarenin kararını başvuran kişiye gerekçeli olarak bildirme yükümlülüğü ile ilgili hükümlerine aykırı davrandığı vurgulandı.

Öte yandan, Seral’ın iddia ettiği şekilde “taşınmaz malının güney sınırı boyunca bulunan vadi veya arkın mevcut yönü ve boyutları ile haritaya işlenmesi” gerektiği hususunda Yasanın, bir usule işaret etmediği kaydedildi. Benzer biçimde Orman sınır taşlarının haritalara işlenmesi konusunda Tapu ve Kadastro Dairesi’ne Yasa ile görev verildiğinin tespit edilmediği belirtildi. Bu durumda, Tapu ve Kadastro Dairesi’nin, bu konu ile ilgili olarak hatalı davranmadığı ifade edildi.

Raporda, 44/1988 sayılı Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 5’inci maddesinde 31 fıkrada açıklanan Dairenin görevleri arasında, haritaların hazırlanması için gerekli ölçüm işlerinin yapılması ve elde edilen sonuçların değerlendirilerek haritalara işlenmesi yer almaktadır. Ancak Yasa’da ölçümlerin haritaya işlenme usulüne açıklık getiren bir madde olmadığı hatırlatıldı.

