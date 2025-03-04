Ombudsman, Halide Yarkıner isimli vatandaşın ikamet ettiği sokakta bulunan “Golden Tulip Hotel-Pasha Casino isimli iş yerinin havalandırma ve klima veya soğutucu motorlarından rahatsız edici biçimde yüksek ses geldiği, konu ile alakalı olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve Çevre Koruma Dairesi’ne dilekçe verdiği ancak sorunun giderilmediği” yönündeki müracaatını inceleyerek hazırladığı raporu paylaştı.

Raporda, idarenin dilekçelerin cevaplandırılması konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin Anayasa ve İyi İdare Yasası’nın ilgili hükümleri ile belirlendiği kaydedilerek, “İdare, kendisine yapılan dilekçeleri otuz gün içerisinde cevaplamakla yükümlüdür. İdarenin, otuz günlük süre içerisinde, herhangi bir nedene bağlı olarak, sürdürülen işlemi tamamlamasının mümkün olmadığı hallerde, kişiyi bu durumdan yazılı olarak haberdar etmesi gerekir. İdarenin dilekçelerin cevaplandırılmasında, Anayasa ve İyi İdare Yasası ile belirlenmiş olan otuz günlük süreyi şu ya da bu nedenle aşmak, kendi yaptığı iş ya da işleme göre uygun gördüğü veya işini tamamladığı bir tarihte cevaplandırmak gibi keyfi hareket etme hakkı da yetkisi de yoktur.” ifadelerine yer verildi.

Raporda, hem Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hem de hem de Çevre Koruma Dairesi’nin kendilerine yapılan yazılı dilekçeyi usulüne göre, süresi içerisinde yazılı olarak cevaplandırmadıklarının tespit edildiği belirtilerek, “Bu hususta hem Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hem de hem de Çevre Koruma Dairesi’nin Anayasa ve İyi İdare Yasası’na aykırı davrandıklarını söylemek mümkündür.” denildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Golden Tulip Hotel – Pasha Casino isimli iş yerinde rahatsızlık verici gürültü tespit ettiğinin ancak Belediyeler Yasası’nın uygun görüldüğü biçimde, bir aylık asgari ücret kadar sabit para cezası kesmeyerek Yasaya aykırı hareket ettiğinin kaydedildiği raporda, “İlaveten Lefkoşa Türk Belediyesi Golden Tulip Hotel – Pasha Casino isimli iş yerinin iş yeri iznini yenilemeden çalıştırıldığını tespit etmesine rağmen herhangi bir işlem başlatmamış, Belediyeler Yasası’nın 122’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (J) bendine dayanarak para cezası kesmemiş, 123’üncü maddeye dayanarak iş yerine kapatma cezası vermemiş, Yasa’da yeri olmayan bir sözlü uyarının ardından yine Yasa’da böyle bir durumda yeri olmayan yazılı ihbarda bulunmayı uygun görmüştür. Belediye’nin bu durumda da Yasa ile kendisine verilen yetkiyi kullanmadığı anlaşılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Çevre Koruma Dairesi’nin ise Golden Tulip Hotel – Pasha Casino isimli iş yerinde kişi huzur ve sükununu ve/veya sağlığını bozacak biçimde gürültü yapıldığını tespit ettiğinin ve bunun giderilmesi için iş yerine kırk beş gün süre tanındığını bildiren bir ihbarname gönderdiğinin belirtildiği raporda, “Çevre Yasası’na göre süre ihbarnamesinin en fazla otuz günle sınırlandırılmış olması bir yana söz konusu suçla ilgili süre ihbarnamesi gönderilmesinin Yasa’da yeri yoktur. Bu cihetle Çevre Koruma Dairesi’nin söz konusu iş yerine hatasını düzeltmesi için kırk beş günlük süre tanıması yersiz bir uygulamadır. Çevre Koruma Dairesi’nin Golden Tulip Hotel – Pasha Casino isimli iş yerine 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 56’ncı maddesinin 1’inci fıkrasına aykırı davranması nedeniyle aylık asgari ücretin yarısı kadar idari para cezası vermesi doğru bir uygulamadır.” denildi.

Raporda, “Çevre Koruma Dairesi ve yerel yönetimler Çevre Yasası’nın paydaşlarındandır ve giderek kalabalıklaşan kentlerde her gün farklı alanlarda karşımıza çıkan çevre sorunları konusunda iş birliği içerisinde çalışmaları önemlidir. Çevre ile ilgili konularda uyulması gereken kurallar ve uyulmaması halinde yapılacak uygulamalar ve cezalar, yasa ve tüzüklerle belirlenmiştir. Ancak yasa ve tüzüklerin yerinde uygulanması ve kurumların kendilerine tanınan yetkileri hakkı ile kullanmalarının, sorunları önlemekte yararlı olacağı görüşündeyim.” ifadelerine yer verildi.