Girne'de 18 Mart tarihinde Naci Talat Caddesinde yaya olan 48 yaşındaki Ogün Aldemir’in ölümü ile sonuçlanan trafik çarpışmasında tutuklanan 29 yaşındaki Miraç Genç dün ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Mart 2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Miraç Genç’in yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, araç sürücüsü Miraç Genç’in tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıya yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini söyledi. Polis, kazanın meydana geldiği yolun karanlık olduğunu söylerken, ölen şahsın ülkede turist olarak bulunduğunu belirtti. Polis yapılan soruşturmada, zanlının 7 yaşından beri sağ gözünün protez olduğunun tespit edildiğini, ancak ehliyetinde gözü ile ilgili uyarı ibaresi olmadığını, bu konuyla ilgili ehliyet müfettişliğinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve ehliyetine el konulmasına emir verdi.

Kazada hayatını kaybeden Ogün Aldemir’in adaya kazadan 1 gün önce çalışmak için geldiği öğrenildi.

