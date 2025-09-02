Saint Hilarion bölgesinde, Anıt Tank güzergâhında seyir halindeki bir araç uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine ulaşan ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı.
Feci kaza dün saat 11.30 sıralarında Lapta Selvili Tepe Yolu üzerinde Anıt Tank mevkiinde meydana geldi.
25 yaşındaki Murat Başdan, yönetimindeki PD 933 plakalı araç ile doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan tank paletlerine, selvi ağacına ve kayalara çarptıktan sonra takla atarak 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Murat Başdan, Polis, Sivil Savunma ve İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.